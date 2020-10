Vendeur en ALTERNANCE H/F à Pau (64)

Formez-vous durant 12 mois en alternance, de janvier 2021 à décembre 2021 avec l’AFPA de Tarbes chez BRICO DEPOT à Pau et devenez Vendeur.se en obtenant le Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de vendeur/se conseil en magasin.

Brico Dépôt est une enseigne de magasins de bricolage et d’amélioration de la maison présente majoritairement en France, mais également en Espagne, au Portugal et en Roumanie. En 2020, l’enseigne compte 121 points de vente.

➔ LE MÉTIER DE VENDEUR

Il met en valeur les produits de son magasin afin d’atteindre ses objectifs de vente. Le vendeur conseil approvisionne son linéaire, met en valeur les nouveaux produits, informe les clients sur les caractéristiques, les guide dans leur choix en espérant un acte d’achat.

➔ PRÉREQUIS

Deux profils sont possibles :

1) Niveau classe de 1re ou équivalent.

2) Niveau CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 quel que soit le secteur.

