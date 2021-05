Vendeur-conseil en magasin option cycles à Montpellier (34)

En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, intégrez une formation 100% financée : 0€ de reste à charge et un emploi rémunéré.

Formez-vous en alternance durant 12 mois chez Décathlon dans l’un de ses magasins à Montpellier (34), Béziers (34), Carcassonne (11), Narbonne (11) ou Perpignan (66) avec l’Afpa de Montpellier St-Jean-de-Védas et devenez Vendeur-Conseil en Magasin option Cycles H/F.

La formation se déroulera de septembre 2021 à septembre 2022.

➔ LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Cette formation est composée :

• du Titre Professionnel de VCM Vendeur-Conseil en Magasin de niveau 4 (Bac)

• et du CCP Cycles (Certificat de Compétences Professionnelles CCP « Réaliser le montage et le service après-vente des cycles et des vélos à assistance électrique »).

➔ PROFIL RECHERCHÉ

Si vous êtes sportif/sportive ou passionné·e par le sport, dynamique, engagé·e pour mener à bien les missions qui vous seront confiées, que vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service et du détail, alors n’attendez plus, ce poste est fait pour vous !

Pour postuler :

Pour candidater, merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Joy Cobarro : joy.cobarro@afpa.fr.