Vendeur conseil en magasin option cycles H/F à Carcassonne (11)

Décathlon c’est un objectif : rendre le sport accessible au plus grand nombre ; et des valeurs humaines fondamentales : la vitalité, la responsabilité, l’authenticité et la générosité.

Saisissez l’opportunité et formez-vous en alternance durant 12 mois au métier de Vendeur-Conseil en Magasin option Cycles dans l’un des magasins Décathlon suivants : Montpellier (34), Béziers (34), Carcassonne (11), Narbonne (11), Perpignan (66) et Perpignan-Claira (66).

La formation se déroulera dans le centre Afpa de Montpellier St-Jean-de-Védas (34) de septembre 2021 à septembre 2022.

→ MISSIONS

Des compétences complémentaires pour des missions variées :

Le technicien de cycles entretient, règle et remet en état des cycles ; montage et réglage des cycles et de leurs accessoires, contrôle, révision ou remplacement de leurs équipements ou d’un système de motorisation de vélo à assistance électrique : aucun 2 roues ne lui résiste.

→ PROFIL RECHERCHÉ

Si vous êtes sportif/sportive ou passionné·e par le sport, dynamique, engagé·e pour mener à bien les missions qui vous seront confiées, que vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service et du détail, alors n’attendez plus, ce poste est fait pour vous !

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV par mail à Joy COBARRO joy.cobarro@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).