Vendeur-conseil en magasin à Carcassonne (11)

En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, intégrez une formation 100% financée : 0€ de reste à charge et un emploi rémunéré.

Formez-vous en alternance durant 12 mois chez Sport 2000 à Carcassonne, Lézignan, ou Limoux avec l’Afpa de Carcassonne (11) et devenez Vendeur-conseil en magasin H/F.

La formation débutera en septembre 2021.

Le démarrage en entreprise peut se faire dès le mois de juillet 2021.

➔ LE MÉTIER

Il met en valeur les produits de son magasin afin d’atteindre ses objectifs de vente. Le vendeur conseil approvisionne son linéaire, met en valeur les nouveaux produits, informe les clients sur les caractéristiques, les guide dans leur choix en espérant un acte d’achat.

➔ LES MISSIONS EN ENTREPRISE

Vos principales missions consisteront à :

• Assurer le conseil client et la vente des produits et services du magasin

• Assurer la tenue du magasin

➔ PROFILS RECHERCHÉS :

➔ LE PROGRAMME DE LA FORMATION

• Module 1. Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente

• Module 2. Vendre et conseiller le client en magasin

Deux profils sont possibles :

1) Niveau classe de 1re ou équivalent.

2) Niveau CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 quel que soit le secteur

Pour postuler :

Plus d’informations sur le programme et les objectifs de la formation sur : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/vendeur-conse-1

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : Joy Cobarro : joy.cobarro@afpa.fr