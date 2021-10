Vendeur Conseil en Magasin option Réparateur de Cycles H/F à Montpellier (34)

L’Afpa de Montpellier St-Jean-de-Védas, recherche pour son partenaire, l’enseigne Intersport, un alternant en formation Vendeur Conseil en Magasin option Réparation de cycles.

Formation d’une durée de 12 mois environ et poste en alternance à pourvoir dès que possible dans le magasin de Montpellier.

→ Une embauche en CDI est possible à la suite de l’alternance.

→ LE MÉTIER

Il met en valeur les produits de son magasin afin d’atteindre ses objectifs de vente. Le vendeur conseil approvisionne son linéaire, met en valeur les nouveaux produits, informe les clients sur les caractéristiques, les guide dans leur choix en espérant un acte d’achat.

→ PROFIL RECHERCHÉ

Dynamisme, rigueur, exigence, ponctualité, sociabilité ;

Être capable de gérer plusieurs tâches en parallèle (mise en rayon, conseil client,etc.) ;

Avoir une posture professionnelle.

→ PRÉREQUIS

Une expérience en vente ou cycle peut être appréciée.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV par mail à Joy COBARRO joy.cobarro@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).