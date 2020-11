Un projet pro ? Donnez-lui toutes ses chances ! H/F à Carmaux (81)

Vous souhaitez valider votre projet professionnel en vous assurant qu’il soit en phase avec les besoins du territoire ? Donnez toutes les chances à votre projet avec Projet PRO et intégrez la formation faite pour vous.

Projet Pro s’articule en 2 phases complémentaires ⚡️ qui vous permettront dans un premier temps de définir votre projet professionnel, à partir de l’inventaire de vos capacités et compétences, puis de travailler sur votre orientation et sur votre découverte des métiers existant sur votre bassin d’emploi.

Votre orientation sera validée lors de période en entreprise.

Une seconde phase vous donnera l’opportunité de consolider votre projet tout en préparant entrée en formation (remise à niveau, acquisition de nouvelles compétences) ou retour en entreprise.

Tout au long de ce parcours :

Un référent unique pour l’orientation professionnelle, le positionnement et la découverte des métiers en phase 1 (en tension) et 2 (premiers gestes pro)

Une individualisation de votre parcours dans la remise à niveau.

Un projet en lien avec les besoins réels en main-d’œuvre de votre territoire

Une bonne connaissance des outils d’Emploi Store

Un compte de formation actif !

Pour postuler :

Contact et informations à recrutement.albi@afpa.fr ou au 05 63 78 15 15.