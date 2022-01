Tuyauteur industriel H/F à Alès (30)

❔ Envie de trouver un emploi dans l’industrie ❔

Le tuyauteur industriel est un porteur de bons tuyaux. Sa mission : fabriquer des tuyauteries sur-mesure pour tous types de chantiers.

👉 Cette perspective vous séduit ?

👉 Vous êtes attiré par les métiers techniques et concrets ?

👉 Et si vous aussi, vous devenez Tuyauteur industriel ?

Formez-vous en alternance avec l’Afpa d’Alès, à partir du 25 avril 2022.

12 mois de formation pour obtenir le Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Aptitudes souhaitées : faculté à se repérer dans l’espace et à comprendre un plan ; adaptabilité ; capacités d’autonomie et d’initiative ; souci du respect des consignes de sécurité (le travail en hauteur sur les chantiers est fréquent).

5 (très bonnes) raisons de postuler :

👉 formation entièrement financée : 0€ de reste à charge

👉 l’Afpa vous aide à trouver l’entreprise d’accueil

👉 obtention d’un Titre professionnel de niveau 3 délivré par le Ministère du Travail

👉 apprentissage du geste métier aux côtés de professionnels

👉 formation rémunérée et expérience significative en entreprise

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).