Tuyauteur industriel H/F à Alès (30)

L’industrie : un secteur qui recrute (vraiment)

225 000 embauches prévues en 2021, une tendance pour les prochaines années, dont 80% sont des emplois longue durée, profitez-en pour vous former dès maintenant en alternance.

→ Formation du 20 septembre 2021 au 13 juillet 2022 au centre Afpa d’Alès

Vous bénéficierez du réseau d’entreprises partenaires de l’Afpa pour intégrer une entreprise et effectuer votre alternance.

→ Le métier

Le tuyauteur industriel répartit son temps entre le chantier et l’atelier. Découpe de tuyaux au chalumeau ou à la tronçonneuse, préparation des pièces en atelier, pose des tuyauteries sur site, supervision du soudage, remplacement de joints, décapage.

→ PRÉREQUIS

• Savoir lire, écrire, compter.

• Être motivé·e par le secteur industriel

• Être éligible au contrat d’apprentissage ou au contrat de professionnalisation

→ VALIDATION VISÉE

Titre Professionnel de Tuyauteur industriel - de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) - délivré par le Ministère du Travail.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Maroussia SOLIA maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).