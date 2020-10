Trouve ton alternance ! #GameofJobs2020 H/F à Toulouse (31)

#alternance La partie reprend ! 🌇🔥

Tu as entre 18 et 29 ans et tu cherches une alternance ? Nous te proposons un parcours d’accompagnement de 9 semaines durant lequel tu vivras des expĂ©riences fortes, dans le but de trouver un contrat d’alternance fait pour toi ! DĂ©but de la partie prĂ©vu le 26 octobre 2020 🤜🤛

âž” 🛡 GAME OF JOBS, C’EST QUOI ?

Dispositif territorial Ă©manant d’Afpa Nouvelle-Aquitaine, Game Of Jobs est un itinĂ©raire pĂ©dagogique de 9 semaines prĂ©parant Ă l’alternance. L’objectif est d’ouvrir le champ des possibles : le parcours te prĂ©pare Ă l’alternance et te met en relation avec les entreprises qui recrutent !

âž” 🤙 UN PARCOURS SINGULIER, UNE EXPERIENCE UNIQUE

Le parcours Game of Jobs est jalonné de plusieurs étapes.

D’abord, il y a des temps forts et uniques avec notamment la participation Ă des Ă©vènements tremplins de nos partenaires tels qu’une Fabrik Ă DĂ©clik, festival de l’emploi, un Rallye des PĂ©pites ou encore des Job Meeting. Ces moments de rencontres avec les entreprises du territoire te permettront de profiter d’une multitude d’opportunitĂ©s d’emploi, de partager et de mieux cerner les besoins des entreprises.

+ d’infos sur : https://gameofjobs.org/

Pour postuler :

Pour nous contacter, envoie nous un mail Ă gameofjobsocc@afpa.fr