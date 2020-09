Trouve ton alternance ! #GameofJobs2020 H/F à Toulouse (31)

Game Of Jobs est un itinéraire pédagogique de 9 semaines préparant à l’alternance. L’objectif est d’ouvrir le champ des possibles : le parcours te prépare à l’alternance et te met en relation avec les entreprises qui recrutent !

➔ 🤙 UN PARCOURS SINGULIER, UNE EXPERIENCE UNIQUE

Le parcours Game of Jobs est jalonné de plusieurs étapes.

D’abord, il y a des temps forts et uniques avec notamment la participation à des évènements tremplins de nos partenaires tels qu’une Fabrik à Déclik, festival de l’emploi, un Rallye des Pépites ou encore des Job Meeting. Ces moments de rencontres avec les entreprises du territoire te permettront de profiter d’une multitude d’opportunités d’emploi, de partager et de mieux cerner les besoins des entreprises.

Tu as entre 18 et 29 ans et tu cherches une alternance ? Nous te proposons un parcours d’accompagnement de 9 semaines durant lequel tu vivras des expériences fortes, dans le but de trouver un contrat d’alternance fait pour toi ! Début de la partie prévu le 19 octobre 2020 🤜🤛

Tu veux en savoir + sur le parcours ? Jette donc un oeil par ici : https://gameofjobs.org/ 🔎

Pour postuler :

Tu veux nous contacter ? Envoie nous un mail à gameofjobsocc@afpa.fr 📩