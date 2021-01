Dispositif lancé dans le cadre de France Relance à destination des salariés dont les emplois sont menacés, et qui souhaitent se positionner vers un métier porteur localement, via une formation et/ou une démarche VAE.

Transitions collectives permet alors que son parcours soit pris en charge par l’Etat. A 100% du coût du projet de reconversion (incluant rémunération du salarié et coûts pédagogiques) pour les entreprises de moins de 300 salariés ; à hauteur de 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ; et à 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés.

Pour ce faire, les entreprises doivent être inscrites dans un accord de type GPEC, et le métier visé faire partie de la liste des professions identifiées comme porteuses par le Préfet de Région après consultation du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celle de la région Occitanie vient d’être établie.

Pour la consulter, cliquez ici