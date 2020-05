Crise sanitaire oblige, les animations régulièrement organisées par le Carif-Oref Occitanie, à Montpellier et Toulouse, n’ont pas pu avoir lieu. Elles ont été remplacées par un programme intitulé « Restez chez-vous, outillez-vous », avec pour concept « Un jour une visio ». Les thématiques ont été alors ajustées à la période de confinement, soit une vingtaine de visios suivies par plus d’un millier de professionnels du marché de l’emploi et de la formation,

« Fort de ce succès, cette programmation d’actions en continu se poursuit pour la période de mai juin avec le programme Tout en visio », indique l’organisme. « Toujours dans un même soucis de coller à l’actualité et aux préoccupations immédiates des acteurs et de profiter de leur plus grande disponibilité pour s’informer ou s’outiller, plusieurs thématiques sont abordées : Réussir son déconfinement – les dispositions et mesures relatives aux organismes de formation ; Après le confinement : relancer les dynamiques de l’orientation et de la formation ; Accompagner à distance les apprenants adultes en difficulté avec le numérique... »

Pour découvrir le programme et vous inscrire, cliquez ici