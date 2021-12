Tourneur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique H/F à Alès (30)

Formez-vous à Alès à partir du 20 décembre 2021 et devenez Tourneur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique, en obtenant le Titre Professionnel de Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de tourneur/se sur machines conventionnelles et à commande numérique.

Objectifs de la formation :

Tourner des pièces, à l’unité ou en petites séries, sur une machine conventionnelle

Tourner des pièces, à l’unité ou en petites séries, sur une machine à commande numérique

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.ales@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).