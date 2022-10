Comment le CFA de Blagnac parvient-il à se distinguer ?

Thomas Fantini, présentez-nous le Centre de formation des apprentis de Blagnac et ses spécificités ?

Le CFA de Blagnac accueille environ 1500 étudiants tous les ans dans une quarantaine de formations. Nous formons des étudiants dans deux branche professionnelles. La première est la filière CHR [1] avec des formations dans l’hôtellerie, la restauration, le traiteur. Nous avons des plateaux techniques très puissants : chambres d’hôtels et restaurant d’application, grands espaces pour la cuisine et la restauration... L’autre filière, c’est celle du commerce et de la vente, qui inclut aussi les services et la gestion. L’une de nos spécificités est d’avoir un espace primeur et un espace fleuriste. Et nous venons de créer une véritable allée commerçante où les étudiants vont se retrouver dans de vrais boutique avec des caisses digitales et du “click and collect”. On ne retrouve pas de tels équipements dans tous les centres de formations d’apprentis. Nos étudiants ne sont plus dans le théorique, mais sont plongés directement dans la réalité.

Quelles nouveautés cette année ?

Nous misons sur la digitalisation et la cybersécurité à travers une formation spécifique, mais aussi en incluant des modules dédiés dans l’ensemble de nos formations. La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sera aussi davantage présente dans nos cursus, à travers des interventions plus régulières de professionnels qui travaillent sur ces questions. Nous agissons aussi concrètement sur le sujet puisque nous sommes en train de rénover l’ensemble de nos bâtiments afin de respecter de nouvelles normes énergétiques.

Quels chantiers pour l’avenir ?

J’ai décidé de mettre en place une coprésidence avec Maguelone Pontier, la dirigeante du Grand Marché MIN Toulouse Occitanie. Je voulais la parité à la présidence et c’est aussi une manière de s’ouvrir davantage vers les métiers exercés au sein du marché d’intérêt national. Un de mes autres objectifs est de proposer plus de formations Bac +3 , puis Bac +4. Enfin, nous voulons une collaboration plus active avec les collèges et les lycées, à l’instar de ce que nous faisons déjà avec les Misions locales. Nous voulons ouvrir davantage nos portes, pour faire découvrir le plus tôt possible l’apprentissage et nos filières d’excellence qui permettent d’accéder à un emploi.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Thomas Fantini, président du CFA de Blagnac et dirigeant du groupe de restauration Pergo. Crédits Hélène Ressayres - ToulEmploi.