Télévendeur H/F à Montpellier (34)

Formez-vous en alternance au métier de Télévendeur avec l’entreprise Digital Assurance basée à Montpellier !

Durant 12 mois, alternez entre votre formation au centre Afpa de Montpellier St-Jean-de-Védas (environ 25% du temps) et des périodes en entreprise (75% du temps).

Début de l’alternance le 27 septembre 2021.

→ LES MISSIONS

Le·la télévendeur·se gère la relation client pour le compte de clients donneurs d’ordre.

Il ou elle informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d’assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, santé ...) puis procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de l’assurance.

→ PROFIL RECHERCHÉ

Faire preuve de rigueur et de fiabilité

Savoir convaincre et avoir le sens de l’écoute

Avoir une bonne élocution et de bonnes compétences à l’écrit (rédaction de textes)

Être orienté·e satisfaction client

→ VALIDATION

La réussite aux épreuves finales entraîne l’obtention du Titre professionnel de niveau 4 (équivalent bac technique) de conseiller relation client à distance délivré par le Ministère du Travail.

Pour postuler :

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Joy COBARRO joy.cobarro@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).