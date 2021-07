Téléconseiller H/F à Nîmes (30)

Formez-vous durant 12 mois avec l’AFPA de Montpellier St-Jean-de-Védas à partir de septembre 2021 – et devenez Téléconseiller·ère en apprentissage chez ENEDIS à Nîmes (30) ou à Montpellier (34) en obtenant le Titre Professionnel de Conseiller relation client à distance de niveau 4 (Bac pro).

→ VOS MISSIONS :

Répondre aux besoins d’une clientèle de particuliers ou de professionnels, selon les besoins de chacun.

Orienter l’interlocuteur vers le service concerné

Réaliser de tâches de back-office : envoi d’email client et d’étude de satisfaction

→ PROFIL RECHERCHÉ

Orienté satisfaction client

Avoir une bonne élocution

À l’aise avec les outils informatiques

→ À PROPOS D’ENEDIS

ENEDIS est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Indépendante des fournisseurs d’énergie chargés de la vente et de la gestion du contrat d’électricité, ENEDIS réalise les raccordements, le dépannage, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Joy COBARRO joy.cobarro@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).