Technico-commercial H/F à Toulouse (31)

vous êtes chargé(e) de développer les ventes de la gamme complète des produits auprès de notre clientèle de particuliers.

Les produits posés dans le cadre des projets de rénovation dans la région de Toulouse concernent aussi bien :

Les menuiseries (fenêtres et baies vitrées, portes d’entrée, volets battants, roulants et coulissants).

Les fermetures (portes de garage, abris de voiture, carports, portails, clôtures).

Les protections solaires (stores bannes, pergolas bioclimatiques alu, oasis de verre, toitures de terrasse).

Vous vous occupez de la gestion de la clientèle entrante de notre magasin situé à Colomiers.

Vous honorez ainsi les rendez-vous planifiés et réalisez le suivi de vos projets clients de A à Z.

Vous êtes également amené(e) à faire la prise de cotes et les métrés

De formation BAC (minimum) en commerce, vous disposez d’une première expérience significative dans la vente et la menuiserie (3 ans minimum).

Vous accordez toute votre écoute à vos clients afin de les orienter vers la solution sur-mesure à même de répondre à leurs attentes.

Autonome, rigoureux, dynamique et motivé, vous êtes attaché à accompagner et conseiller les particuliers quels que soient les travaux à effectuer.

Titulaire du permis B, vous cultivez naturellement le relationnel client et connaissez l’exigence des particuliers pour le travail bien fait et le respect des délais.

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

Téléchargez notre application et découvrez toute nos offres :

https://play.google.com/store/apps/details?id=abeka.iziwork&hl=fr