Technicien supérieur systèmes et réseaux H/F à Montpellier (34)

L’Afpa de Montpellier St-Jean-de-Védas et son partenaire ABSYS recherchent un·e technicien·ne supérieur·e systèmes et réseaux en alternance à partir de septembre 2021 pour 12 mois.

Vous poursuivrez la formation de technicien·ne supérieur·e systèmes et réseaux afin d’obtenir votre Titre Professionnel de niveau 5 (équivalent BTS/DUT) à l’Afpa de Montpellier St-Jean-de-Védas. En parallèle, vous rejoindrez les équipes d’ABSYS pour y effectuer votre alternance.

À PROPOS d’ABSYS

ABSYS est un acteur incontournable de la région Languedoc-Roussillon.

Intégrateur de solutions de gestion d’entreprise depuis 1985, leur équipe de consultants est en mesure de vous proposer des solutions adaptées.

→ PRÉREQUIS

Être éligible au contrat d’apprentissage* ou au contrat de professionnalisation**

Bonne capacité d’abstraction

Connaissances de base en anglais

Utilisation avancée du poste de travail

* Le critère d’éligibilité au contrat d’apprentissage porte sur l’âge. Ce type de contrat est réservé au moins de 30 ans, sauf si vous êtes reconnu travailleur handicapé (reconnaissance RQTH) ou si vous êtes inscrit en tant que sportif de haut niveau.

** Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans ou aux demandeurs d’emploi ayant au moins 26 ans.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV par mail à joy.cobarro@afpa.fr.