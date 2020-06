Technicien supérieur systèmes et réseaux H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 9 mois environ, du 6 juillet 2020 au 2 avril 2021, à ALBI et devenez Technicien supérieur systèmes et réseaux H/F (65) en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de technicien.ne supérieur.e systèmes et réseaux.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Assister les utilisateurs en centre de services

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation

➔ PRÉREQUIS

Bonne capacité d’abstraction

Connaissances de base en anglais

Utilisation avancée du poste de travail

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.albi@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.