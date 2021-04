Technicien supérieur en maintenance industrielle à Montpellier (34)

L’Afpa recrute pour une entreprise partenaire spécialisée dans l’impression 2 apprentis Technicien supérieur en maintenance industrielle H/F.

→ MÉTIER

Gagner en productivité en optimisant la sécurité, la fiabilité et la performance des équipements électriques, mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques. Toujours à l’affût des évolutions technologiques, le technicien supérieur de maintenance industrielle propose des améliorations techniques.

→ OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réaliser des interventions de maintenance sur des éléments électromécaniques et pneumatiques, sur des éléments d’automatisme et d’asservissement, sur des éléments mécaniques et sur des éléments hydrauliques

• Assurer l’organisation et la gestion de maintenance

• Etudier et réaliser des améliorations

→ PROFIL

• Vous êtes technicien de maintenance

• Vous avez des connaissances en mécanique, en hydraulique, en pneumatique...

• Vous êtes éligible à un contrat en apprentissage

Pour postuler :

Alors n’attendez plus pour devenir Technicien Supérieur en maintenance industrielle et décrochez le titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de technicien supérieur de maintenance industrielle (TSMIe) à l’Afpa.

Contactez Joy Cobarro : joy.cobarro@afpa.fr