Technicien supérieur en fabrication additive H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 06/03/2023 à Toulouse-Balma et devenez Technicien supérieur en fabrication additive H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Objectifs de la formation :

Réaliser la maquette numérique d’un objet en 3D dans le cadre d’un projet de fabrication additive.

Réaliser des pièces en utilisant des procédés de fabrication additive.

Élaborer et chiffrer le coût d’une solution technique en fabrication additive répondant à une demande client.

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, un esprit logique, une maîtrise de la communication orale et des capacités rédactionnelles sont souhaitées.

Une expérience professionnelle en usinage sur machines à commandes numériques est souhaitable.

Plusieurs profils sont possibles :

Diplôme ou titre professionnel de niveau IV en usinage, bases en mécanique, dessin industriel et expérience professionnelle.

Diplôme ou titre professionnel de niveau III (DUT/BTS) technique.

Une appétence pour les outils et l’environnement numériques.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).