Technicien supérieur en fabrication additive H/F à Balma (31)

Formez-vous durant 7 mois 1/2 à Toulouse-Balma, du 13/09/2021 au 12/05/2022, et devenez Technicien supérieur en fabrication additive H/F.

→ OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître les différents procédés de fabrication additive métalliques et polymères ainsi que les règles HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement) associées.

• Assurer la mise en œuvre des procédés de fabrication additive : métalliques et polymères.

• S’approprier la définition d’une maquette numérique sous Solidworks.

• Savoir réaliser les post-traitements spécifiés dans la gamme de fabrication.

• Assurer les opérations de métrologie et les essais mécaniques.

• Apporter des propositions de solutions techniques et économiques à la réalisation d’une nouvelle pièce

→ PREREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, un esprit logique, une maîtrise de la communication orale et des capacités rédactionnelles sont souhaitées.

Une expérience professionnelle en usinage sur machines à commandes numériques est souhaitable.

Plusieurs profils sont possibles :

Diplôme ou titre professionnel de niveau IV en usinage, bases en mécanique, dessin industriel et expérience professionnelle.

OU

OU Diplôme ou titre professionnel de niveau III (DUT/BTS) technique.

Une appétence pour les outils et l’environnement numériques.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).