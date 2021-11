Technicien supérieur de maintenance - industrie et services H/F à Balma (31)

Formez-vous durant 9 mois, du 24/01/2022 au 15/11/2022 à Toulouse-Balma et devenez Technicien supérieur de maintenance - industrie et services H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (équivalent BTS/DUT) de technicien supérieur de maintenance industrielle (TSMIe).

→ LE METIER

Gagner en productivité en optimisant la sécurité, la fiabilité et la performance des équipements électriques, mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques. Toujours à l’affût des évolutions technologiques, le technicien supérieur de maintenance industrielle propose des améliorations techniques.

→ LES PREREQUIS

Niveau de classe de terminale en français, mathématiques, physique ;

Notions d’anglais ;

Un vécu professionnel dans l’industrie ou dans la maintenance d’équipements industriels est souhaité.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).