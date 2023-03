Technicien supérieur d’études en génie climatique H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 11 mois, à partir du 20/03/2023 à Béziers et devenez Technicien supérieur d’études en génie climatique H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (DUT/BTS).

Le métier :

De la VMC à l’air centralisé, des systèmes de production d’eau chaude et de chauffage utilisant les énergies fossiles aux systèmes à énergie renouvelable, le technicien de bureau d’études en génie climatique travaille sur des projets, des études où il dimensionne, il conçoit, il conseille et évolue en relation directe avec les architectes, les chefs de chantier, les maîtres d’œuvre…

Objectifs de la formation :

Réaliser le bilan thermique et sanitaire d’un bâtiment et valider une solution technique performante énergétiquement.

Sélectionner les équipements et dimensionner les réseaux d’une installation de génie climatique

Représenter et chiffrer les réseaux de plomberie/sanitaire, aérauliques et hydrauliques d’une installation de génie climatique

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de la classe de terminale scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).