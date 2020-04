Technicien physico-chimie H/F à Toulouse (31)

Vous êtes passionné(e) par les métiers de chimie et du domaine Pharmaceutique, ACCES RH Industrie recrute pour son client un(e) Technicien(ne) physico-chimie.

Rattaché(e) au Responsable du Laboratoire, vous interviendrez dans l’analyse et le contrôle des produits pharmaceutiques.

Dans ce cadre, voici vos missions principales :

* Prendre en charge des prélèvements et réaliser des analyses physico-chimiques

* Réaliser les contrôles sur les matières premières, produits intermédiaires et produits finis

* Analyser et interpréter les résultats

* Identifier les non-conformités

Informations complémentaires :

* Poste à pourvoir immédiatement

* Travail en 2*8

* Mission intérim de longue durée

L’ employeur garantit un poste de travail conformes aux recommandations gouvernementales.

Formation BAC+2 Chimie

Expérience exigée d’au moins 1 an sur un poste similaire

Compétences exigées en chromatographie

Maîtrise de l’anglais technique

Maîtrise des analyses de composés organiques, matériaux et produits de l’industrie

Respect et application des BPL et BPF

Esprit de synthèse

Rigueur et autonomie

Pour postuler :

ACCES RH INDUSTRIE

www.acces-rh.eu

Envoyer votre CV à accesrh29628@rhprofiler.fr