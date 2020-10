Technicien(ne) en DAO - Trench 3D H/F à L’Isle Jourdain (32)

Le groupe IZIWORK recherche pour l’un de ses clients, un Technicien DAO spécialisé Trench 3D.

Rattaché(e) au Chef de Projets, vous serez en charge de :

Préparation et envoi des dossiers terrain.

Réception et analyse des données terrain.

Renseigner les tableaux de suivi de l’activité.

Fonds de plans : Intégration des données, vérification, géoréférencement, création, mise en forme.

Réseaux : Intégration des données, vérification, report, habillage.

Demande d’informations complémentaires (lorsque nécessaire).

Livraison et envoi des attachements.

De formation Bac +2 à Bac +3 (type BTS / DUT ou licence), vous justifiez d’une première expérience réussie (1 an min.) en DAO.

Vous maîtrisez au moins un logiciel DAO/CAO tel que Autocad ou Microstation.

Vous avez de bonnes connaissances du Pack Office.

Une connaissance de la Photogrammétrie serait un réel plus.

Une formation sur le Trench 3D vous sera dispensée.

Compétences associées :

Communication (interne / externe), autonomie, rigueur et esprit d’équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

Téléchargez notre application et découvrez toute nos offres :

https://play.google.com/store/apps/details?id=abeka.iziwork&hl=fr