Technicien(ne) en DAO H/F à Toulouse (31)

Le groupe IZIWORK recherche pour l’un de ses clients, un technicien DAO .

Rattaché(e) au Responsable d’Affaires, vous serez en charge de :

Préparation et envoi des dossiers terrain.

Réception et analyse des données terrain.

Renseigner les tableaux de suivi de l’activité.

Fonds de plans : Intégration des données, vérification, géoréférencement, création, mise en forme.

De formation Bac +2 à Bac +3, vous bénéficiez d’une expérience réussi dans un poste équivalent.

Vous possédez de solide en réseaux : Intégration des données, vérification, report, habillage.

Vous maîtrisez le logiciel Autocad et possédez de bonnes connaissances du Pack Office.

Vous avez des notions avancées dans la structure des réseaux Télécom.

Des connaissances en SIG sont souhaitées.

Compétences associées :

Capacité à analyser et synthétiser les informations, autonomie, rigueur et esprit d’équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

