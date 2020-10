Technicien(ne) Topographe - Détection H/F à Toulouse (31)

Le groupe IZIWORK recherche pour l’un de ses clients, un technicien topographe-détection.

Rattaché(e) au Responsable d’Affaires, vos principales missions seront :

Effectuer des mesures sur le terrain avec les appareils adaptés (Station totale, tablette, géo radar, etc.).

Relever les mesures topographiques (mesure des angles, des distances) et la détection d’un réseau électrique.

Établir des plans et des cartes à différentes échelles et selon les normes demandées.

Vous possédez de préférence l’habilitation B2V BR BC ;

De formation Bac minimum, vous justifiez d’une expérience d’un an minimum dans le domaine de la Topographie et la Détection.

Vous maîtriser le matériel de détection du réseau concerné et le matériel de topographie tels que Géovisual, GPS, Station totale TRIMBLE ou LEICA.

Vous savez lire un plan avec la localisation et la demande précise de détection.

Vous respectez scrupuleusement les règles de sécurité sur le domaine public.

Compétences recherchées :

Autonomie, rigueur et esprit d’équipe. Vous savez synthétiser les données récoltées de manière claire, exhaustive et complète.

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

Téléchargez notre application et découvrez toute nos offres :

https://play.google.com/store/apps/details?id=abeka.iziwork&hl=fr