Technicien(ne) Topo Détection H/F à Toulouse (31)

Sous direction du Chargé d’Affaires, vous participerez au projet de la réforme anti-endommagement d’Adduction en Eau Potable (AEP) de Toulouse Métropole.

Vous devrez détecter et géoréférencer l’ensemble du réseau structurant .

Vous serez ainsi amené à effectuer des investigations non intrusives permettant de localiser les réseaux et ouvrages enterrés de toute nature, pour en produire la cartographie la plus précise.

Vos missions seront :

Détecter les réseaux non conducteurs à l‘aide de Géoradar

Détecter les réseaux conducteurs à l’aide d’un RD 8000

Géoréférencer les réseaux et leurs affleurants avec le GPS

Installer les moyens de sécurité nécessaires pour sécuriser les zones d’étude

De formation BAC+2 en bâtiment, vous justifiez d‘une expérience significative (2 ans min.) dans un poste similaire.

Vous maîtrisez parfaitement les techniques de détection et l’utilisation du matériel de détection du réseau.

Vous bénéficiez des habilitations nécessaires à la pratique de la détection.

Vous êtes capable de lire un plan avec la localisation et la demande précise de détection.

Une connaissance des réseaux AEP serait un plus.

Compétences associées :

Autonomie, rigueur et esprit d’équipe sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste.

CDI-C à pourvoir dès que possible

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

Téléchargez notre application et découvrez toute nos offres :

https://play.google.com/store/apps/details?id=abeka.iziwork&hl=fr