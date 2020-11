Technicien(ne) DAO - FTTH H/F à L’Isle Jourdain (32)

Le groupe IZIWORK recherche pour l’un de ses clients, un Technicien DAO FTTH.

Rattaché(e) au Directeur de Région, vous serez en charge de :

Réaliser une étude de conception fibre optique dans le respect des règles d’ingénierie métiers et du cahier des charges du projet.

Définition des tracés.

Positionnement des différents éléments du réseau.

Création des plans Autocad.

Réalisation du câblage des différents éléments du réseau.

Saisir l’étude dans le logiciel du client.

Préparer des dossiers terrain pour transmission.

Réceptionner et analyser les données terrain.

Mettre à jour des plans en fonction des retours des équipes terrain.

Créer et mettre en forme des livrables du client.

Renseigner les tableaux de suivi de l’activité.

De formation Bac +2 à Bac +3, vous justifiez d’une première expérience réussie dans un poste équivalente.

Vous maîtrisez les logiciel de DAO tel que Microstation, Atlas et plus particulièrement Autocad.

Vous possédez de bonnes connaissances du Pack Office et de solides notions dans la structure des réseaux Télécom.

La connaissance des logiciels Geofibre et Ipon est un plus.

Savoir comprendre et mettre en application les règles d’ingénierie d’un réseau fibre option (FTTH ou Point à Point) est un plus pour réussir sur ce poste.

