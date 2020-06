Technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 9 mois environ, du 15/07/2020 au 16/04/2021. Devenez Technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de technicien/ne installateur/trice en chauffage, climatisation, sanitaire et énergie solaire.

➔ LE MÉTIER

Allier confort et économies d’énergie, c’est le tour de force quotidien de l’installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables. Spécialiste du chaud et du froid, il raccorde, règle et met en service chaudières et pompes à chaleur, chauffe-eau solaire et également VMC, climatiseur réversible.

+ d’info : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-installateur-en-chauffage-climatisation-sanitaire-et-energies-renouvelables

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de la classe de 1re scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées.

Pour les titulaires d’un titre professionnel de niveau 3 ou CAP/BEP dans le domaine de la plomberie sanitaire, du froid, du chauffage, de l’électricité ou de l’électromécanique, 2 ans d’expérience professionnelle sont requis.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.albi@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.