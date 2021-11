Technicien froid et climatisation H/F à Béziers (34)

Formez-vous du 6 décembre 2021 au 9 septembre 2022 à l’Afpa de Béziers et devenez Technicien froid et climatisation, en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de technicien d’intervention en froid commercial et climatisation.

→ LE MÉTIER

Une production à l’arrêt, des marchandises qui vont périmer, une température inconfortable dans les bureaux ou les magasins… le technicien d’intervention en froid commercial et climatisation est appelé à la rescousse. Seul ou secondé par une équipe, il répare et remet en service toutes les installations qui vous permettent d’acheter en toute sécurité des produits frais ou surgelé ou de rétablir une température idéale.

→ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en mathématiques, électricité, électromécanique et froid sont souhaitées.

3 profils possibles :

1) niveau de 1re scientifique, technique (ex : STI2D) ou équivalent

2) niveau bac professionnel (électricité, maintenance industriel, froid)

3) niveau 3 (TP, CAP/BEP) en électrotechnique, électricité industriel, électromécanique, froid avec expérience

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).