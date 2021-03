Technicien en usinage assisté par ordinateur à Toulouse (31)

Formez-vous durant 7 mois environ, du 19 avril 2021 au 25 novembre 2021, à TOULOUSE-BALMA et devenez Technicien en usinage assisté par ordinateur en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac pro) de technicien d’usinage assisté par ordinateur.

➔ LE MÉTIER

Que ce soit pour des biens de consommation ou des produits industriels de haute technologie, le technicien d’usinage doit maîtriser le tournage, le fraisage commande numérique et la programmation, en plus d’être un animateur d’équipe.

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-d-atelier-en-usina-1

➔ PRÉREQUIS

Trois profils sont possibles :

1) Niveau fin de classe de 1re technique ou équivalent ;

2) niveau baccalauréat filière générale ou équivalent avec connaissances de base en dessin technique ; dans ce cas, une mise à niveau préalable sera alors exigée et sera proposée pour acquérir les bases de l’usinage

3) niveau CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 en mécanique générale avec 6 mois minimum d’expérience professionnelle en usinage.

Pour tous : maîtrise des connaissances de base en arithmétique (règle de 3, fractions, calcul des volumes, surfaces, périmètre...)

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.