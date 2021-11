Technicien en usinage assisté par ordinateur H/F à Toulouse (31)

Formez-vous à partir du 13/12/2021 à l’Afpa de Toulouse-Balma et devenez Technicien en usinage assisté par ordinateur, en obtenant le Titre professionnel de niveau 4 (bac pro) de technicien d’usinage assisté par ordinateur.

Le métier :

Que ce soit pour des biens de consommation ou des produits industriels de haute technologie, le technicien d’usinage doit maîtriser le tournage, le fraisage commande numérique et la programmation, en plus d’être un animateur d’équipe.

Objectifs de la formation :

Réaliser, à partir d’un plan, l’usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur tour à commande numérique

Réaliser, à partir d’un plan, l’usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur centre d’usinage

Préparer et mettre au point des productions en usinage de série sur machines-outils à commande numérique

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).