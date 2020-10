Technicien en systèmes de surveillance-intrusion et de vidéoprotection H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 10 mois environ, de novembre 2020 à août 2021 et devenez Technicien en systèmes de surveillance-intrusion et de vidéoprotection H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 4 (bac technique) de technicien/ne en systèmes de surveillance-intrusion et de vidéoprotection.

➔ LE MÉTIER

La sécurité est son maitre mot. Le technicien en installations de surveillance intrusion est attentif au moindre détail. Il connait tous les systèmes de surveillance : détecteurs, caméras, centrales d’alarmes, sirènes, enregistreurs. Fin connaisseur des métiers de l’électronique, il sait répondre à toutes vos inquiétudes.

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-en-installations-de-surveillance-intrusi-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en français, mathématiques, physique et électricité du niveau de la classe 1ère technique (F2, F3, STI) sont souhaitées.

Pour les titulaires d’un BEP électronique, une expérience de 3 ans dans les métiers de l’électronique est requise.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail ou par téléphone au 04 99 52 79 00.