Technicien en électricité et domotique H/F à Béziers (34)

Objets connectés, domotique... Tout ceci vous parle ?

Devenez Technicien en électricité et domotique avec l’Afpa de Béziers, en vous formant au métier dès le 10 janvier 2022. Vous obtiendrez le Titre professionnel du ministère du Travail de niveau 4 (bac technique) de technicien du bâtiment communicant et connecté.

Le métier :

Le technicien en électricité et domotique est un créateur d’habitation connecté. Sa mission : simplifier la vie quotidienne en rendant les maisons plus « intelligentes », sûres, confortables et économiques.

Objectifs de la formation :

Installer, paramétrer et mettre en fonction des équipements de services du bâtiment communicant et connecté

Optimiser et maintenir des équipements de services du bâtiment communicant et connecté

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en français, mathématiques et physique du niveau de la classe de 1ère scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées.

Pour les professionnels de l’électricité, une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans la spécialité est requise.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).