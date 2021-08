Technicien en électricité et automatisme du bâtiment H/F à Leucate (11)

C’est aux côtés de Fabien, dirigeant de Fab Tech et professionnel reconnu dans le domaine de l’électricité et de la domotique, que vous serez formé au métier de Technicien en électricité et automatisme du bâtiment.

→ Possibilité de CDI à la fin du contrat d’apprentissage

→ À PROPOS DE FAB TECH

FabTech est implantée à Leucate dans l’Aude (11). FabTech est une entreprise de mise en sécurité Alarme et Vidéosurveillance des locaux d’habitations et professionnels et qui réalise aussi vos projets d’Electricité.

→ MISSIONS

Vous serez amené à participer et à réaliser des chantiers (installation, maintenance, dépannage) en électricité et en domotique (alarme et sécurité) entre Perpignan et Narbonne principalement.

→ PRÉREQUIS :

Être éligible au contrat d’apprentissage*

Être titulaire du Permis B

Le + : avoir une expérience en électricité du bâtiment

* Le critère d’éligibilité au contrat d’apprentissage porte sur l’âge. Ce type de contrat est réservé au moins de 30 ans, sauf si vous êtes reconnu travailleur handicapé (reconnaissance RQTH) ou si vous êtes inscrit en tant que sportif de haut niveau.

→ FORMATION

Vous poursuivrez la formation de Technicien du bâtiment communicant et connecté au centre Afpa de Béziers (environ 25% du temps).

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Sébastien Carbonell (sebastien.carbonell@afpa.fr) en précisant l’intitulé du poste en objet de votre mail.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter l’Afpa par téléphone au 39 36 (appel gratuit).