Technicien électromécanicien automobile H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 11 mois, à partir du 28/08/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Technicien électromécanicien automobile H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac technique).

Le métier :

L’automobile, c’est son rayon ! Aucune innovation technologique n’échappe au technicien après-vente automobile. Il est à la pointe et peut effectuer un diagnostic parfait en un temps record ! Problème de châssis, de moteur ou de système embarqué … rien n’échappe à son œil averti.

Objectifs de la formation :

– Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de freinage des véhicules automobiles

– Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes de liaison au sol, de direction et de transmission des véhicules automobiles

– Effectuer le diagnostic de la motorisation thermique des véhicules automobiles et la maintenance de ses équipements périphériques

– Effectuer le diagnostic et la maintenance des équipements électriques de traction

Prérequis :

Niveau de mathématiques et physique de fin de classe de 1èe, fin de BEP ou équivalent.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).