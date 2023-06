Technicien du bâtiment communicant et connecté en alternance H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 22 mois en alternance, à partir du 10/07/2023 à Béziers et devenez Technicien du bâtiment communicant et connecté H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique).

Objectifs de la formation :

– Installer, paramétrer et mettre en fonction des équipements de services du bâtiment communicant et connecté

– Optimiser et maintenir des équipements de services du bâtiment communicant et connecté

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en français, mathématiques et physique du niveau de la classe de 1ère scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).