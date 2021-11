Technicien de production industrielle H/F à Alès (30)

Formez-vous à l’Afpa d’Alès à partir du 15 novembre 2021 et devenez Technicien de production.

Le métier :

Le technicien de production industrielle est un pilote de lignes. Sa mission : gérer et optimiser plusieurs lignes de fabrication industrielle.

Aptitudes souhaitées : curiosité technique, expérience de la production industrielle, capacités de management, aptitudes relationnelles et organisationnelles (anticipation, méthode, rigueur, réactivité, décision), souci de la mise en œuvre et du respect des mesures d’hygiène, de sécurité et environnementales.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.ales@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).