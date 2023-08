Technicien de maintenance industrielle H/F à Alès (30)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 05/09/2023 à Alès et devenez Technicien de maintenance industrielle H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac pro).

Le métier :

Plutôt prévenir que guérir : la devise du technicien de maintenance industrielle. Tout mettre en œuvre pour éviter un ralentissement, un dysfonctionnement, une panne : sa mission. Son terrain d’intervention : les circuits de distribution électrique, systèmes de transmissions, composants mécaniques, variateurs de vitesse …

Prérequis :

Niveau de français et mathématiques de classe de 1re ou de fin de BEP ou équivalent.

Pour tous : expérience professionnelle souhaitée, de préférence dans un milieu industriel, technique ou technologique (production ou maintenance industrielle, réparation de véhicules...).

Objectifs de la formation :

– Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d’un équipement industriel

– Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d’un équipement industriel

– Diagnostiquer une défaillance, mettre en service un équipement industriel automatisé et former l’exploitant

– Effectuer la maintenance préventive d’équipements industriels, proposer et réaliser des améliorations

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.ales@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).