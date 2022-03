Technicien de maintenance industrielle H/F à Alès (30)

Le Technicien de maintenance industrielle est un docteur des machines. Sa mission : garantir le bon fonctionnement des équipements.

Cette perspective vous séduit ?

Vous êtes attiré par les métiers techniques et concrets ?

Et si vous aussi, vous devenez Technicien de maintenance industrielle ?

Formez-vous en alternance avec l’Afpa d’Alès, à partir du 4 avril 2022.

8 mois de formation pour obtenir le Titre professionnel de niveau IV (bac pro).

Aptitudes souhaitées : Curiosité technique, bon raisonnement, bonne analyse, esprit méthodique, bonne organisation et autonomie, souplesse relationnelle

Objectifs :

Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d’un équipement industriel

Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d’un équipement industriel

Diagnostiquer une défaillance, mettre en service un équipement industriel automatisé et former l’exploitant

Effectuer la maintenance préventive d’équipements industriels, proposer et réaliser des améliorations

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.