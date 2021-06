Technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation H/F à Montauban (82)

Formez-vous à l’Afpa de Montauban durant 8 mois environ, à partir du 5 juillet 2021 et devenez Technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation H/F en obtenant un Titre professionnel technicien de maintenance CVC délivré par le ministère de l’Emploi.

Pompe à chaleur, solaire thermique, climatisation… le technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation travaille toutes les énergies renouvelables sauf le photovoltaïque. Son objectif : éviter les pannes et obtenir un rendement énergétique maximal. Ses clients ? Les hôpitaux, cliniques, centres informatiques, salles de spectacle… tout le secteur industriel et tertiaire.

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en français et mathématiques du niveau de la classe de 1re ou équivalent sont souhaitées.

Pour les titulaires d’un CAP/BEP ou d’un titre professionnel en génie climatique, sanitaire ou électricité, une expérience professionnelle d’au moins deux ans est requise.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).