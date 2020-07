Technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 8 mois environ, du 21 septembre au 11 juin 2021, à MONTAUBAN et devenez Technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation H/F en obtenant unTitre professionnel technicien de maintenance CVC délivré par le ministère de l’Emploi.

➔ LE MÉTIER

Pompe à chaleur, solaire thermique, climatisation… le technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation travaille toutes les énergies renouvelables sauf le photovoltaïque. Son objectif : éviter les pannes et obtenir un rendement énergétique maximal. Ses clients ? Les hôpitaux, cliniques, centres informatiques, salles de spectacle… tout le secteur industriel et tertiaire.

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en français et mathématiques du niveau de la classe de 1re ou équivalent sont souhaitées.

Pour les titulaires d’un CAP/BEP ou d’un titre professionnel en génie climatique, sanitaire ou électricité, une expérience professionnelle d’au moins deux ans est requise.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.