Technicien de fabrication H/F à Toulouse (31)

Vous êtes passionné(e) par l’industrie chimique / pharmaceutique et souhaitez évoluer dans cet environnement ?

ACCES RH Industrie recrute pour son client, spécialisé en fabrication de produits pharmaceutiques, un(e) Technicien(ne) de production.

Dans ce cadre, vos missions seront :

* Assurer la fabrication des produits (production, changement de lots...)

* Effectuer les opérations de filtration et de nettoyage des cuves

* Anticiper les besoins en matières premières

Informations complémentaires :

* Horaires en 3*8 et 5*8

* Poste à pourvoir immédiatement

L’ employeur garantit un poste de travail conformes aux recommandations gouvernementales

Expérience exigée d’au moins 1 an, sur le même type de poste, en industrie chimique / pharmaceutique

Maîtrise exigée des opérations de pesées

Connaissances en pilotage de machines

Connaissances des BPF

Minutieux(se), rigoureux(se) et méthodique

Pour postuler :

ACCES RH INDUSTRIE

www.acces-rh.eu

Envoyer votre CV à accesrh29629@rhprofiler.fr