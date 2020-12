Technicien de Maintenance Chauffage, Climatisation et Conditionnement d’air H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 15 mois environ en alternance, à partir du 2 février 2020 chez ENGIE et devenez Technicien de Maintenance Chauffage, Climatisation et Conditionnement d’air H/F en obtenant un Titre professionnel.

ENGIE est un groupe industriel énergétique français. C’est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l’énergie en 2015. Son principal actionnaire est l’État français, qui détient un quart du capital. Le groupe naît le 22 juillet 2008 d’une fusion entre Gaz de France et Suez.

‼️ Ceci est une offre d’alternance ‼️

10 postes à pourvoir dans le Tarn, Tarn et Garonne, l’Ariège et Toulouse. Consultez l’intégralité des offres dans la rubrique « Offres d’emploi » sur notre page Facebook.

➔ LE MÉTIER

Pompe à chaleur, solaire thermique, climatisation… le technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation travaille toutes les énergies renouvelables sauf le photovoltaïque. Son objectif : éviter les pannes et obtenir un rendement énergétique maximal.

➔ PRÉREQUIS

Bac pro électricité, électronique ou électrotechnique, ou expérience professionnelle / BEP en climatisation ou conditionnement.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à serge.domenech@afpa.fr.