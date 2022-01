Technicien d’études en génie climatique en alternance H/F à Montpellier (34)

😉 Envie d’intégrer une société française de renom et leader européen indépendant des services multi-techniques ?

L’Afpa de Béziers et son entreprise partenaire, Spie, vous forment en alternance au métier de technicien supérieur d’études en génie climatique. Le poste est à pouvoir dès que possible dans le cadre d’un contrat en alternance (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Une belle référence sur le CV !

Sous la responsabilité de votre tuteur, vous réaliserez des études techniques pour la réalisation de travaux CVC. Vous participerez, par vos études, à la réussite des projets et des affaires en cours ou à venir. Vous concevrez et réaliserez les pré-études et études dans le respect des processus, des budgets et des délais.

Le profil recherché :

Issu(e) d’une formation de type Bac Professionnel génie climatique ou Technique, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience dans le domaine climatique/chauffage et souhaitez vivre une expérience réellement profitable qui viendra renforcer votre formation et éclairer votre projet professionnel.

Les plus :

Un 13ème mois

Une prime de 30% sur les 4 semaines principales de congés payés

Un système de participation et d’intéressement

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à sebastien.carbonell@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).