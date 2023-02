Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet H/F à Nîmes (30)

Formez-vous durant 11 mois, à partir du 27/02/2023 à Nîmes et devenez Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac Pro).

Le métier :

Il matérialise les idées des architectes et des ingénieurs. Point de table à dessin, règles, compas pour le technicien d’études bâtiment en dessin de projet mais des logiciels de CAO et de DAO avec lesquels il représente les plans techniques d’un immeuble, le gros œuvre d’un pavillon sans négliger les détails (réseaux de canalisation, circuits électriques et climatiques).

Objectifs de la formation :

Représenter les ouvrages à l’aide d’un logiciel 3D et établir une demande de permis de construire

Établir les plans d’études pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation dans le cadre d’un projet BIM (Building Information Modeling)

Réaliser le dossier de plans en vue de la consultation des entreprises

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de « première » ou équivalent sont souhaitées.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.nimes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).