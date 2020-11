Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 11 mois environ, à partir du 30 novembre 2020, à ALBI et devenez Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de technicien d’études du bâtiment en dessin de projet.

➔ LE MÉTIER

Il matérialise les idées des architectes et des ingénieurs. Point de table à dessin, règles, compas pour le technicien d’études bâtiment en dessin de projet mais des logiciels de CAO et de DAO avec lesquels il représente les plans techniques d’un immeuble, le gros œuvre d’un pavillon sans négliger les détails (réseaux de canalisation, circuits électriques et climatiques).

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-d-etudes-batiment-en-dessin-de-proj-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de « première » ou équivalent sont souhaitées.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.palays@afpa.fr ou par téléphone au 06.60.05.54.33.