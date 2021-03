Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité à Nîmes (30)

Formez-vous durant 11 mois environ, du 12 avril 2021 au 11 février 2022, à Nîmes et devenez Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique) de technicien/ne d’équipement et d’exploitation en électricité.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Procéder à l’équipement d’une installation électrique

Procéder aux vérifications, à la mise en service, aux contrôles qualité et à la maintenance d’une installation électrique

Déterminer les matériels électriques lors de modification ou d’optimisation d’une installation électrique

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-d-equipement-en-electrici-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en mathématiques, physique et électricité de la classe de 1re scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées.

Pour les professionnels de l’électricité de niveau CAP/BEP/CFP ou titre professionnel, une expérience professionnelle d’au moins deux ans est souhaitée.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.nimes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.